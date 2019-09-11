HABER

Sevgilisini rahatsız edeni bıçakla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Barış C.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Barış C. (26), sevgilisi İ.A.'yı sosyal medyadan rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Cengiz D.'yi (23) bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda Barış C, sevgilisi İ.A.'yı sosyal medyadan rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Cengiz D'yi bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan Barış C., mahkemece tutuklandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Barış C., karar duruşmasında hazır bulundu. Hastanedeki tedaviyle sağlığına kavuşan Cengiz D. de duruşmaya katıldı.
Sanık Barış C. savunmasında, "İ.A. sosyal medyadan 'Cengiz' diye birinin kendisinin rahatsız ettiğini söyledi. 'Berfin' ismiyle sahte hesap açıp, Cengiz’e yazdım. Görüşme talebinde bulundum. Benim erkek olduğumu öğrenince kaçtı. Ardından, hakaret içerikli ses kayıtları gönderdi. İ.A., Cengiz ile görüşme ayarladı. Ama görüşmeye ben gittim. 3-4 defa karın bölgesine bıçağı salladım. Çok pişmanım" dedi.
Cengiz D. ise hem Barış hem de sevgilisi İ.A.'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Barış C.'ye 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verip, tutukluluğunun devamına karar verdi.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamlandıŞule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamlandı
Kazada yaralanan emniyet müdürü ile kızları Adana'ya sevk edildiKazada yaralanan emniyet müdürü ile kızları Adana'ya sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.