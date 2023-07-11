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Sevgilisini taciz eden kişiyi satırla yaraladı, sözleri dehşete düşürdü! 'Yarım kalan işi tamamlayacağım'

11.07.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dehşete düşüren bir satırlı saldırı olayı yaşandı. Zekeriya T. (49), iddiaya göre sevgilisi Gülşen A.’ya tacizde bulunan İsmet G.'yi (59) satırla elinden yaraladı. Gözaltına alınan saldırganın basın mensuplarına, "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" demesi dikkat çekti. İşte olayın detayları...

Sevgilisini taciz eden kişiyi satırla yaraladı, sözleri dehşete düşürdü! 'Yarım kalan işi tamamlayacağım'

Dehşete düşüren olay, Hamidiye Mahallesi Özkonak Sokak’ta meydana geldi. Zekeriya T. (49), iddiaya göre sevgilisi Gülşen A.’ya tacizde bulunan İsmet G.(59) ile sokakta karşı karşıya geldi. Zekeriya T. elindeki satırla şahsı kovalamaya başladı. Zekeriya T., kovaladığı şahsı yakalayıp satırla elinden yaraladı.

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Olay yerine sevk edilen polis ekibi olaya müdahale etti. Yaralı şahıs ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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"NAMUS MESELESİ" DEDİ

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Zekeriya T., basın mensuplarına, "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" demesi dikkat çekti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa taciz satır

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