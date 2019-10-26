SEVGİLİSİNİ TACİZ EDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, DAYISININ BAHÇESİNE GÖMDÜ

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR / İSTANBUL DHA

Bakırköy'de, Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu Hüseyin Seyman'ı(85) Silivri'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdü. Seyman'ı dayısının evinin yanındaki bahçeye gömen Malkara tutuklandı.

İddiaya göre, zanlı Ali Malkara sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği Hüseyin Seyman ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de buluştu ve Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü. Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgli başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi. İncelemede Seyman'ın Ali Malkara ile birlikte bindiği aracın görüntüsüne ulaşıldı. Malkara'yı kazağının renginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri'de Seyman'ı gömdüğü yeri gösterdi. Malkara'nın gösterdiği yerde Seyman'ın cesedine ulaşıldı. Seyman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerindeki keşif

-Şüphelinin gömdüğü yer göstermesi

-Seyman'ın fotoğrafı

-Malkara'nı naraçtaki görüntüsünün fotoğrafı

-Detaylar

