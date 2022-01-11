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  4. Sevgilisini trafik kazasında kaybetmişti! Cemre Kemer'den Gülçin Ergül itirafı

Sevgilisini trafik kazasında kaybetmişti! Cemre Kemer'den Gülçin Ergül itirafı

11.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Cemre Kemer, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Kemer, eski arkadaşı Gülçin Ergül'in trafik kazası geçirmesi ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmesi hakkında konuştu. Gülçin'i ziyaret etmediğini söyleyen Kemer, "Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum. Sizin yakınınız böyle korkunç bir kaza yaşasa sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bence bu çok ayıp! İşi şova çevirmek gibi..." dedi.

Sevgilisini trafik kazasında kaybetmişti! Cemre Kemer'den Gülçin Ergül itirafı

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı bir trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise yaşamını yitirmişti. Hepsi grubunun diğer üyeleri arasında yer alan Cemre Kemer arkadaşının başına gelenlerden sonra hayatına devam ettiğini gösterdiği paylaşımlar yaptığı için tepki almıştı.

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"KİMSE ŞOVA DÖNÜŞTÜRMESİN!"

SnobMagazin'in haberine göre; konu hakkında konuşan Kemer, "Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum. Sizin yakınınız böyle korkunç bir kaza yaşasa sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bence bu çok ayıp! İşi şova çevirmek gibi... Gülçin ile özelden iletişime geçmeyip takip edenlerin merakı gitsin diye Instagram'dan mı paylaşsaydım? Kimse bunu polemik malzemesi haline getirip şova dönüştürmesin" diyerek isyan etti.

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"İSTANBUL'DA KALMAK İSTEMİYOR"

"Henüz Gülçin'i ziyarete gitmedim" diyen Kemer, "Gülçin'in çok fazla İstanbul'da kalmak istemediğini biliyorum. Çok zor bir süreç. Tabii onun açıklamadığı şeyi benim söylemem doğru olmaz" dedi.

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Cemre Kemer
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