Sevgilisini tüfekle öldürmüştü! Mahkemede gerilim: Küfürler yağdırdı

Olay, 27 Eylül 2017'de Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Pınar Eliuz, otomobilde sevgilisi Mustafa Koç tarafından pompalı tüfekle göğsünden üç kez vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Mustafa Koç daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan katil zanlısı Mustafa Koç, cinayet işlediğini de itiraf etti. Koç, karar duruşmasında verdiği ifadesinde, "Onu dövdüm. Evden kaçıp gitti. Dolandırıcılık yaptım. Fuhuştan ceza aldım. Planlayarak ve tasarlayarak öldürdüm. Pişman değilim. Beni ve ailemi tehdit etmeseydi" dedi.

Yargılama sırasında Pınar Eliuz'a hastalık derecesinde bağlı olduğunu söyleyen Koç, psikolog, kişisel gelişim uzmanı ve hipnoz uzmanına gittiğini fakat Pınar'ı unutamadığını anlattı.

MAHKEME HEYETİNE KÜFÜR ETTİ, MAHKEME HEYETİ VE AVUKATI ÇEKİLDİ

Mustafa Koç'un duruşmalar sırasında sürekli olarak müşteki avukatına ve mahkeme heyetine küfür ve hakaretler ettiği de ortaya çıktı. Ayrıca Koç'un kendisini savunması için Baro tarafından sağlanan avukata da küfür ettiği bu nedenle avukatının da çekildiği öğrenildi. Mustafa Koç'un yargılama sırasında sinkaflı küfürlerini sürdürerek reddi hakim talebinde bulunması üzerine Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Kara ve üyeler Merve Anlı Atamer ile Aslı Uluçay davayı Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek çekilme kararı aldı. Kararda sanığın mahkeme heyetine yönelik küfür ve hakaretler etmesi, saldırgan tutumu nedeniyle ifadesinin dahi alınamaması, uyarılara küfürle karşılık vermesi ve ayrıca hakkında açılan hakaret davası gerekçe gösterildi.