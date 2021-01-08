Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanığa müebbet hapis

Maltepe’de lüks bir rezidansta sevgilisi Didem Mengü’yü başına parke taşıyla vurduktan sonra askıyla boğarak öldüren ve cesedi bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanığın, “Benim de hayatım mahvoldu” demesi pes dedirtti.

Maltepe’de kız arkadaşı Didem Mengü’yü(30) başına parke taşıyla vurduktan sonra askıyla boğarak öldüren ve cesedini bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay’ın(29) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanık Abdulselam Günay cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Didem Mengü’nün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Yüreğimiz yanıyor”

Duruşmada söz alan Didem Mengü’nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, “Bizim yüreğimiz yanıyor. Sanık en ağır şekilde cezalandırılsın” dedi. Müşteki avukatı Ayhan Cesur söz alarak, “Sanık, maktulün kafasına önce parke taşıyla vurup onu yaralamış, ardından da boğmuştur. Bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Müvekkilim ve maktulün 10 yıla varan bir ilişkisi vardır. Olay günü de bir araya gelmişlerdir. Müvekkilimin cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle maktul müvekkilime sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bu nedenle müvekkilim hakkında meşru müdafaa hükümlerinin uygulanarak beraat kararı verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.