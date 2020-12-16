Sevgilisini vahşice öldürüp cesedini bavulda saklamıştı, savcı müebbet hapsini istedi

Maltepe’de kız arkadaşı Didem Mengü’yü başına parke taşıyla vurduktan sonra askıyla boğarak öldüren ve cesedini bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Günay’ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Maltepe’de 9 Aralık 2019 tarihinde kız arkadaşı Didem Mengü’yü(30) başına parke taşı ile vurup askıyla boğarak öldüren ve cesedini bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay’ın(29) yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdulselam Günay SEGBİS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken, Didem Mengü’nün ailesinin avukatı Ayhan Cesur salonda hazır bulundu. Sanık avukatı Zeki Yargısal, 65 yaş üstü olması nedeni ile Covid-19 önlemleri kapsamında duruşmaya katılamadığını belirterek mahkemeye dilekçe sundu.

Savcı, müebbet hapis istedi

Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütalaasını verdi. Mütalaada, Didem Mengü ile sanık Abdulselam Günay’ın uzun zamandır tanıştıkları, zaman zaman görüşerek birlikte oldukları anlatılarak olay günü Maltepe’deki evlerinde buluştukları kaydedildi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı, tartışma sırasında sanık Günay’ın dairede bulunan parke taşı ile Mengü’nün kafasına vurduğu, boğazından sıkmak sureti ile nefessiz bırakıp öldürdüğü belirtildi. Mütalaada, Günay’ın öldürdüğü Mengü’nün cesedini binadan çıkaramadığı, cesedi bavulun içine koyduğu, cep telefonunu da maktule ait araçla Kartal’a giderek çöp konteynerine attığı, telefonun çöp toplayıcısı tarafından bulunduğu anlatıldı. Mengü’nün annesinin kızını aramasıyla birlikte olayın ortaya çıktığının kaydedilirken, sanığın polise giderek teslim olduğu, cesedin de dairede bavul içinde bulunduğu anlatıldı. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Abdulselam Günay’ın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.