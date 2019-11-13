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Sevgilisini yakan sanığa müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 19:07 | Son Güncelleme

Bursa’da tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever’i (35) üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Varol (31), müebbet hapse mahkûm edildi.Olay, geçen yıl Eylül ayında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever’i (35) üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Varol (31), müebbet hapse mahkûm edildi.
Olay, geçen yıl Eylül ayında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Kütahya Domaniç’ten Bursa’ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever’i, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra yola attı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Şengül Vatansever ve olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol hastaneye kaldırıldı. İstanbul’a sevk edilen yaralılardan Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında ’canavarca hisle kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Ümit Varol’un Bursa 13.’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ümit Varol ile ölen Şengül Vatansever’in kardeşi Hanife Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Varol, "Şengül Vatansever ile 2 yıldır arkadaşlığımız var. Ailesi evlenmemize karşı çıkıyordu. Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya’dan Bursa’ya geldim. Buluşup, arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp, yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı. Alevleri söndürüp, yeniden araca bindik. Bu sırada kardeşiyle telefonla görüşüyordu. Daha sonra araçtan inmek için durmamı istedi ve indi. Ben aracımı kaldırıma çarptım gerisini hatırlamıyorm. Sonra kimin çağırdığını bilmediğim ambulans gelip, beni hastaneye götürdü. Amacım, benzini üzerime döküp, kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık. Kesinlikle amacım onu öldürmek değildi" şeklindeki ifadesi tekrarladı.
Sanık avukatı, müvekkilinin Şengül Vatansever’i canavarca his sâkiyle öldürme gibi bir düşüncesinin olmadığını, olay anında kız arkadaşını hastaneye götürmek niyetinde olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi. Hanife Öztürk ise, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Ümit Varol ise, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce sarmaş dolaş videolarımız vardı, tasarlayarak öldürmedim. 3 ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi, o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa "tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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