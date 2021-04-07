Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: “Onunla evleneceğim”

Denizli’de sevgilisinin kendisinden 27 yaş küçük 13 yaşındaki kızını istismar eden şüphelinin, sevgilisiyle birlikte kurduğu ahlaksız plan tutmadı. Küçük kızın kilolarından da faydalanarak hamileliği gizleyen çift, evde doğum yaptırmak isterken kanamayı durduramayınca yakayı ele verdi. Çocuğun kendisinden oluğunu kabul edince tutuklanan istismarcı, “Onunla evleneceğim” diyerek iğrenç bir savunma yaptı.

Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Fadime Ç., geçtiğimiz yıl 13 yaşında olan kızı Y.K. ile birlikte Denizli’nin Baklan ilçesine yerleşti. Fadime Ç. ile dost hayatı yaşamaya başlayan Şakir O. (41), geçen süre içerisinde kendisinden 27 yaş küçük Y.K.’ya cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra Y.K.’nın hamile kaldığı ortaya çıktı. Hem işledikleri suçu gizlemek için işbirliği yapan çift, küçük kızın fazla kilolarından da faydalanarak aylarca hamileliği gizlemeyi başardı.

Evde doğum yaptırıp kurtulacaklardı

14 yaşına giren Y.K.’nın önceki gün doğum sancıları başladı. Küçük kızı hastaneye götürmek yerine evde doğum yaptırmayı tercih eden annesi Fadime Ç. ve Şakir O., bu sayede ceza almadan paçayı yırtmayı da tasarladı. Ancak çocuk yaşta bir kız bebek dünyaya getiren Y.K.’nın doğum sonrası kanaması durmayınca, çiftin çirkin planı da suya düştü.