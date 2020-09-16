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  4. Sevgilisinin 9. kattaki balkondan sarkıttığı kadını özel harekat kurtardı

Sevgilisinin 9. kattaki balkondan sarkıttığı kadını özel harekat kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Adana’da sevgilisi tarafından 9.

Adana’da sevgilisi tarafından 9. kattaki evinin balkonundan aşağı sarkıtılan kadının özel harekat tarafından kurtarıldıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın 9’uncu katında yaşandı. İddiaya göre, apartmanda yaşayanlar üst katlardan gelen çığlık sesleri üzerine kata baktıklarında bir kadının balkondan sarkıtıldığını görünce polise ihbarda bulundu.
Adrese gelen polis ekipleri, 9’uncu kattaki dairenin ziline bastı. Polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve kadını alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.
Evdeki Z.Z.Y. (29) adlı şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, S.T. (25) isimli kadın kurtarıldı. Polisin apartmana girmesi ve kalkan ile koç başıyla 9. kata çıkması kadını kurtarıp aşağı indirmeleri saniye saniye görüntülendi. Polisin zanlıyı götürmesi de an be an kameralara yansıdı. Zanlının öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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