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Sevgilisinin annesini öldüren adamdan şok savunma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde barışmak istediği eski kız arkadaşının annesi Fadime Yün'ü (52) bıçaklayarak öldürdüğü, babası Fahri Yün'ü (57) de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Yusufcan Özalp (19) ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduğunu öne süren Özalp, Fadime Yün’ü eşi Fahri Yün'ün öldürdüğünü iddia etti.

Sevgilisinin annesini öldüren adamdan şok savunma!

Olay, geçen 4 Haziran'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile konuşup, barışmak için evine gitti. Ancak Özalp ile Merve Yün'ün ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, elindeki bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün'ü göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Babası Fahri Yün'ü de yaraladı. Olayın ardından Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim olan Yusufcan Özalp, tutuklandı. Hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM, KENDİ EŞİ ÖLDÜRDÜ'

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Yusufcan Özalp, olayda yaralanan Fahri Yün ve kızı Merve Yün ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli hazır bulundu. Tutuklu sanık Özalp ifadesinde, Fadime Yün'ü eşi Fahri Yün'ün öldürdüğünü öne sürdü. Özalp, "Merve ile üç yıllık duygusal bir arkadaşlığım vardı. Zaman içinde sorunlar yaşadık. Ayrılsak da o dönem barışma aşamasındaydık. Beni ailesiyle tanıştırmak için evine çağırdı. Biraz geç saatte gittiğim için bana küfür etti. Babası kapıda ‘Biz akraba evliliği yapıyoruz. Sana kız vermeyiz. Kızımı çok seviyorsan baban fabrikanın hisselerinden biraz bana devretsin o zaman ortak oluruz, sen de kızımla evlenirsin’ dedi. Irkçılık yaptığını, kızını pazarladığını söyleyince bana yumruk attı. Evden çıkmak istedim. Merve’nin babası, elindeki bıçakla bana saldırdı. Kendimi kenara çekince Fahri’nin elindeki bıçak eşine değdi. Fahri’nin elinden bıçağı aldım. Rastgele salladım, Fahri’ye geldi mi bilmiyorum. Olay yerinden kaçarken yolda birini gördüm ve 'beni öldürecekler karakola götür' dedim. Jandarmaya giderek teslim oldum" diye konuştu.

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'SANIK YALAN SÖYLÜYOR'

Olayda yaralanan Fahri Yün ise, sanığın ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Uyandığında eşini kanlar içerisinde gördüğünü belirten Yün, "Sanığın beyanları yalanlar üzerine kurulu. Ben evdeki gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açtığımda eşimi yerde kanlar içerisinde gördüm. Bu sırada sanık üzerime gelerek, bana bıçakla saldırdı" dedi.

Merve Yün de o dönem erkek arkadaşı olan sanığın yalan söylediğini ifade ederek, Yusufcan Özalp'in olaydan önce kendisini dağlık alana götürüp, evlenmesi için tehdit ettiğini iddia etti. Sanığın tehdit olayı sırasında da elinde bıçak olduğunu söyleyen Yün, "Sanıkla duygusal bir arkadaşlığımız oldu. Bana kötü davrandığı için bitirdim. Olaydan önce beni zorla dağlık bir alana götürüp, bıçakla tehdit etti. Evlenmediğim takdirde beni öldüreceğini söyledi. Korktum ve kurtulmak için 'tamam' dedim. Daha sonra buna inanmadığı için gece vakti evimize geldi. Kapının zorlandığını duyunca pencereden baktım. Sanığı görünce annemin yanına gittim. Bu sırada içeriye girdi ve elindeki bıçağı anneme sapladı.Daha sonra babama saldırdı" diye konuştu. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesine karar verilerek, ertelendi.

DHA

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izmir Torbalı cinayet

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