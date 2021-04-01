Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı! Emniyette kurgu olduğunu savundu

Adana Mavi Bulvar'daki bir sitede oturan Kemal A., 'Ceren' isimli sevgilisi kendisini terk edince arkadaşı Anıl H.'yi 18 Mart'ta evine çağırdı. İddiaya göre Anıl H.'nin boğazına bıçak dayayan Kemal A., 'Ceren gelir misin' dedirterek video çekip, genç kıza gönderdi. Kemal A.'dan korkup saklandığı öne sürülen Ceren isimli genç kız, polis ekiplerinden yardım istedi. Kemal A., 25 Mart'ta gözaltına alındı. Polis, eski sevgili ve görüntülerdeki Anıl H.'nin de bilgisine başvurmak için emniyete çağırdı. Görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., serbest bırakıldı. Kız ile görüntülerdeki arkadaşı Anıl H. de Kemal A.'dan şikayetçi olmadı.

''TEHDİT ALTINDA DEĞİLİM VİDEO GERÇEK DEĞİL

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken görüntünün ardından Kemal A.'nın boğazına bıçak dayadığı Anıl H., paylaştığı videoyla, "Herkese merhaba. Videodaki kişi benim. Hiçbir şekilde tehdit altında değilim. Video gerçek değil. O kişiyle tamamen kurgu. O kişi arkadaşımın eski sevgilisi. Aralarında ne olay geçti bununla ilgili bilgim yok. O video emniyete gitti. İfade de verdim. Yani video gerçek değil. O kişiyle aramızda bir sorun yok. İnanmazsanız annemle de konuşturabilirim sizi. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim sağlıklıyım" ifadelerini kullandı.