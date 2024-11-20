Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nin, 2024 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 332 hakim ve savcının görev yeri dün gece itibarıyla değişti. Atamalarda gündem olan bazı isimler de yer aldı. Bunlardan biri de avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C. idi. Hakkında inceleme başlatılan savcı Gebze Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

AVUKAT VE ASKERLERİ GÖZALTINA ALDIRMIŞTI

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırmıştı.

İddiaların ardından savcı izne ayrılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla Cengiz hakkında inceleme başlatılmıştı.

GEBZE CUMHURİYET SAVCILIĞINA ATANDI

Gerçek Gündem'de yer alan haberde, HSK 1. Dairesi tarafından yayımlanan güz kararnamesine göre; Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C. Gebze Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.