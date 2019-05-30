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Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Edirne’de iddiaya göre sevgilisinin ayrılmak istediği polis memuru, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı.

Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

Olay, öğle saatlerinde Şehit Bekir Matrak Apartmanı 22\B Blok'ta bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte olan S.P. ve polis memuru sevgilisi Y. aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştı.

Genç kadının ayrılma talebine olumsuz karşılık veren genç polis memuru, ‘Eğer benden ayrılırsan kafama sıkarım’ diyerek intihara kalkıştı.

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Kapıkule ve Pazarkule Sınır Kapıları’nda gümrük polisi olarak görev yapan ve yaklaşık 4 yıldır Edirne’de bulunan polis Y., beylik tabancası ile başına bir el ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne intihar polis sevgili

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AH BE KARDEŞİM SENİ İSTEMEMİŞ SENDE ONU İSTEME KOCA DEVLET ARKANDA NE GEREK VAR RABBİM ŞİFA VERSİN.
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