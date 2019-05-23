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Sevgilisinin borcu nedeniyle 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Tolga YANIK/KONYA, (DNA)- KONYA'da sevgilisinin 2 bin lira borçlu olduğu kafeye pompalı tüfekle ateş açıp 3 kişiyi yaralayan İbrahim Yıldız (21), tutuklandı.

Sevgilisinin borcu nedeniyle 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DNA)- KONYA'da sevgilisinin 2 bin lira borçlu olduğu kafeye pompalı tüfekle ateş açıp 3 kişiyi yaralayan İbrahim Yıldız (21), tutuklandı.
Olay, Pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Mehmet Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Yıldız, sevgilisinden 2 bin lira alacaklarını isteyen kişilerin işlettiği kafeye gitti. Yanında sevgilisi de bulunan Yıldız, otomobilden inip, yanındaki pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği iş yeri sahibi Sedat Küçükhüyük (53), kardeşi Hakkı Küçükhüyük ile çalışan Ahmet Ali Yeşilbağ (16) yaralandı.
Yıldız, saldırının ardından kaçarken, yaralı 3 kişi çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sedat Küçükhüyük'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olayın ardından kaçan Yıldız, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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Sevgilisinin borcu nedeniyle 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandıSevgilisinin borcu nedeniyle 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandıSevgilisinin borcu nedeniyle 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

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