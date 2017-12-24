Sevgilisinin canı vişne çekince...

4 / 7 Müstakbel eşinin üstüne titreyen ve beslenme programıyla da yakından ilgilenen ünlü oyuncu, onun günlük tükettiği süt,

5 / 7 yumurta, yoğurt gibi besinleri de Çatalca’daki bir çiftlikten özel olarak getirtiyor. Kaynak: hurriyet.com.tr