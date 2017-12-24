Sevgilisinin canı vişne çekince...
5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne isteyince Özcan Deniz'in Kütahya’dan vişne getirttiği iddia edildi.
Özcan Deniz, sevgilisinin üstüne titriyor.
Özcan Deniz sevgilisi Feyza Aktan'ın üstüne titriyor
1 / 7
5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne isteyince Özcan Deniz'in Kütahya’dan vişne getirttiği iddia edildi.
2 / 7
Özcan Deniz, sevgilisinin üstüne titriyor.
3 / 7
5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne istedi, Özcan Deniz Kütahya’dan vişne getirtti!
4 / 7
Müstakbel eşinin üstüne titreyen ve beslenme programıyla da yakından ilgilenen ünlü oyuncu, onun günlük tükettiği süt,
5 / 7
yumurta, yoğurt gibi besinleri de Çatalca’daki bir çiftlikten özel olarak getirtiyor. Kaynak: hurriyet.com.tr
6 / 7
Özcan Deniz sevgilisi Feyza Aktan'ın üstüne titriyor
7 / 7
Özcan Deniz sevgilisi Feyza Aktan'ın üstüne titriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum