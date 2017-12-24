MAGAZİN

Sevgilisinin canı vişne çekince...

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 12:58 | Son Güncelleme 2 saat önce

5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne isteyince Özcan Deniz'in Kütahya’dan vişne getirttiği iddia edildi.

Özcan Deniz, sevgilisinin üstüne titriyor.

Özcan Deniz sevgilisi Feyza Aktan'ın üstüne titriyor

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5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne isteyince Özcan Deniz'in Kütahya’dan vişne getirttiği iddia edildi.

5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne isteyince Özcan Deniz'in Kütahya’dan vişne getirttiği iddia edildi.
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Özcan Deniz, sevgilisinin üstüne titriyor.

Özcan Deniz, sevgilisinin üstüne titriyor.
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5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne istedi, Özcan Deniz Kütahya’dan vişne getirtti!

5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne istedi, Özcan Deniz Kütahya’dan vişne getirtti!
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Müstakbel eşinin üstüne titreyen ve beslenme programıyla da yakından ilgilenen ünlü oyuncu, onun günlük tükettiği süt,

Müstakbel eşinin üstüne titreyen ve beslenme programıyla da yakından ilgilenen ünlü oyuncu, onun günlük tükettiği süt,
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yumurta, yoğurt gibi besinleri de Çatalca’daki bir çiftlikten özel olarak getirtiyor. Kaynak: hurriyet.com.tr

yumurta, yoğurt gibi besinleri de Çatalca’daki bir çiftlikten özel olarak getirtiyor. Kaynak: hurriyet.com.tr
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Özcan Deniz sevgilisi Feyza Aktan'ın üstüne titriyor

Özcan Deniz sevgilisi Feyza Aktan'ın üstüne titriyor
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Özcan Deniz sevgilisi Feyza Aktan'ın üstüne titriyor

Özcan Deniz sevgilisi Feyza Aktan'ın üstüne titriyor
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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Feyza Aktan

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