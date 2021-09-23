HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı, kurtulmak için otomobilden atladı

Sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı, kurtulmak için otomobilden atladı

23.09.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, otel odasında erkek arkadaşının cinsel saldırısına uğradıktan sonra jandarma noktasında araçtan kendisini aşağı atarak, kurtulduğunu iddia eden N.S.’nin (40) şikayetiyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Ö.E. (41), hakim karşısına çıktı. N.S., duruşmada, "O gün yiyip içtik. Otele gittik. Ben istemememe rağmen üzerime çıktı. Rakı şişesini kafamda kırdı, yaralandım" dedi.

Sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı, kurtulmak için otomobilden atladı

Olay, mart ayında, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre N.S., 9 aydır sevgili olduğu Ö.E.'den ayrılmak istedi. Konuşmak için buluşan ikili, daha sonra otele gitti. Otelde tartışma çıkarken Ö.E., başında içki şişesi kırdığı N.S.'ye cinsel saldırıda bulundu. Ö.E.'nin aracıyla otelden ayrılan N.S., jandarma noktasında seyir halindeki aracın kapısını açarak, yola atladı. N.S., jandarma ekiplerine sığınırken Ö.E. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ö.E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan Ö.E., önceki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ARABADAN KENDİMİ ATIP, JANDARMAYA KOŞTUM"

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, N.S. ve Ö.E. de hazır bulundu. Mahkemede ifade veren N.S., erkek arkadaşı Ö.E.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Başında oluşan yara nedeniyle acile gitmek için otelden çıktıklarını belirten N.S., "Filyos'a geldiğimizde bende bir cesaret oluştu. Ben orada sanığın araçta olan arkadaşına, 'Beni karakola götürür müsün?' dedim. O sırada bunu sanık duydu. Bunun üzerine sanık bana, 'Sen ne diyorsun?' dedi. Yolda giderken bu konuşma sırasında jandarma noktasına geldik. Ben araba henüz durmamışken kendimi attım. Hemen jandarmaya koştum, 'Yardım edin' dedim. Sanığın bana tecavüz edip etmediğini söylediğimi hatırlamıyorum. Jandarma beni karakola götürdü. Karakoldan ambulansla hastaneye gittim. O gün yiyip içtik. Otele gittik. Ben istemememe rağmen üzerime çıktı. Orada rakı şişesini kafamda kırdı, yaralandım. Şikayetçiyim" dedi.

Pendik'te galericiye 'aşk tuzağı' sonrası gasp dehşeti: Cinsel tacize uğradımPendik'te galericiye 'aşk tuzağı' sonrası gasp dehşeti: Cinsel tacize uğradım

Sanık Ö.E. ise suçlamaları kabul etmeyerek, N.S.'nin ifadesinin doğru olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!
Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!
Evini müze ve kütüphane yaptıEvini müze ve kütüphane yaptı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.