Sevgilisinin eşine cinsel ilişkin videolarını göndermişti! Yargıtay kararını verdi

Evinde otururken, eşinin kendisini aldattığı kadının cep telefonuna gönderdiği video görüntüsüyle şoke olan genç kadın çılgına döndü. Önce Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Mahkeme, zina sebebiyle tarafların boşanmasına hükmetti. Mahkeme, aldatan kocanın aldatılan eşine 7 bin 500 lira manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Ardından aldatılan kadın, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Cinsel ilişki kayıtlarının tarafına gönderilmesinin kişilik haklarına saldırı olduğunu öne sürdü. Davalının, kadınlık gururunu incitmek kastıyla video görüntülerini kendisine izlettirdiğini ve cep telefonuna aktardığını iddia ederek, uğradığı manevi zararın ödetilmesi talebinde bulundu. Mahkemede savunma yapan davalı, iddiaları kabul etmeyerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

hurriyet.com 'un haberine Mahkeme, sadakat yükümlülüğünün eşler arasında olduğunu, haksız fiilden kaynaklanan zarar sebebiyle davalının zararın meydana gelmesinde asli olarak sorumlu tutulamayacağını kabul edilerek, davanın reddine karar verdi. Kararı aldatılan kadın temyiz etti.