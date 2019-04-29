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Sevgilisinin eşine cinsel ilişkin videolarını göndermişti! Yargıtay kararını verdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 29.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kocasının sevgilisinin gönderdiği video ile çılgına dönen genç kadın, önce boşanma davası açtı, sonra tazminat için mahkemenin kapısını çaldı. Yargıtay, aldatma videolarını aldatılan kadına gönderen kadının manevi tazminata çarptırılması gerektiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, videonun aldatılana gönderilmesinin haksız ve incitici olduğuna dikkat çekti.

Sevgilisinin eşine cinsel ilişkin videolarını göndermişti! Yargıtay kararını verdi

Evinde otururken, eşinin kendisini aldattığı kadının cep telefonuna gönderdiği video görüntüsüyle şoke olan genç kadın çılgına döndü. Önce Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Mahkeme, zina sebebiyle tarafların boşanmasına hükmetti. Mahkeme, aldatan kocanın aldatılan eşine 7 bin 500 lira manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Ardından aldatılan kadın, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Cinsel ilişki kayıtlarının tarafına gönderilmesinin kişilik haklarına saldırı olduğunu öne sürdü. Davalının, kadınlık gururunu incitmek kastıyla video görüntülerini kendisine izlettirdiğini ve cep telefonuna aktardığını iddia ederek, uğradığı manevi zararın ödetilmesi talebinde bulundu. Mahkemede savunma yapan davalı, iddiaları kabul etmeyerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

hurriyet.com 'un haberine Mahkeme, sadakat yükümlülüğünün eşler arasında olduğunu, haksız fiilden kaynaklanan zarar sebebiyle davalının zararın meydana gelmesinde asli olarak sorumlu tutulamayacağını kabul edilerek, davanın reddine karar verdi. Kararı aldatılan kadın temyiz etti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

"Davalının, davacının resmi nikahlı eşi ile evli olduğu süre içinde cinsel birliktelik kurduğu, bu birlikteliklerine ilişkin video kaydının davacıya gönderildiği sabittir. Davalının bu eyleminin davacıyı aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığı ve kasten iletildiği kabul edilmelidir. Her ne kadar mahkemece davalının eyleminin davacının kişilik hakkına zarar verecek mahiyette olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş ise de, davalının söz konusu videonun davalı tarafından davacıya gönderilmesi haksız ve incitici niteliktedir. Bu sebeple, davacının kişilik değerlerinin haksız biçimde ihlal olunduğunun kabulü ile davacı yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle manevi tazminat talebinin tümden reddedilmiş olması doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir. Temyiz edilen kararın açıklanan sebeple bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."

Kaynak: İHA

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yargıtay Aile Mahkemesi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun emsal karar diye ben buna derim. zaten bir kadın bunu adamın eşine gönderiyorsa ya parası bitmiştir ya da çıkarı
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