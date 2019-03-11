HABER

Sevgilisinin eski erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Sevgilisinin eski sevgilisini parkta gören, 17 yaşındaki genç dehşet saçtı. Yakaladığı gencin cebine 1 lira koyup, boks makinesi yaptı ve dakikalarca dövdü. Bu sırada talihsiz gence "Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak" dediği öğrenildi.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Dehşete düşüren olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl Bozer'in (16) önü, Hayal Park'ta kısa süre sevgili olduğu Ş.E.'nin yeni sevgilisi K.T. (17) tarafından kesildi.

K.T. Bozer'i darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı B.G. de (16) video çektirdi. Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti.

Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi.

'BAKAYIM REKORUMUZ KAÇ OLACAK'

Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor.

Bozer yere düşünce burada da dövmeye devam ediyor. Daha sonra da K.T. ve arkadaşı olay yerinden ayrılırken, Bozer de kaçıp eve geldi.

ANNE ARSLAN GÖRÜNCE POLİSE KOŞTU

Anne Elvan Arslan çocuğunu bu halde görünce hemen polise giderek şikayetçi oldu. Bozer çocuk şube müdürlüğünde alınan ifadesinde Hayal Park'ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini parkta darp ettiğini, cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayın ardından harekete geçen polis zanlı K.T. ile B.G.'yi yakaladı. Zanlılar yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Zanlı K.T. burada alınan ifadesinde çocuğu dövdüğünü kabul edip parasını almadığını söyleyerek, "Benim sevgilimi rahatsız ettiği için dövdüm" dediği öne sürüldü.

Diğer zanlının ise sadece görüntü çektiğini kimseyi darp etmediğini ve parasını zorla almadığını söylediği iddia edildi. Zanlılar ifadelerinin ardından "Nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

(İHA)

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?İstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?
Yerli robotlar arasında teknoloji sohbetiYerli robotlar arasında teknoloji sohbeti
“81 İl 81 Anaokulu” projesi“81 İl 81 Anaokulu” projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana boks makinesi sevgili dayak

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

Kan donduran vahşet! 9 parçaya bölünmüş halde bulundu

Son dakika: Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi personeli hakkında soruşturma

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi personeli hakkında soruşturma

Pisa Kulesi'nden farksız! Kocaeli'nde korkutan görüntü

Pisa Kulesi'nden farksız! Kocaeli'nde korkutan görüntü

Kadıköy'de hareketli anlar! 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı! Cesetlerden birinin Ercan Küçükaydın'a ait olduğu belirlendi

Kadıköy'de hareketli anlar! 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı

Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı

Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.