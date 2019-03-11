Sevgilisinin eski erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Dehşete düşüren olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl Bozer'in (16) önü, Hayal Park'ta kısa süre sevgili olduğu Ş.E.'nin yeni sevgilisi K.T. (17) tarafından kesildi.

K.T. Bozer'i darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı B.G. de (16) video çektirdi. Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti.

Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi.

'BAKAYIM REKORUMUZ KAÇ OLACAK'

Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor.

Bozer yere düşünce burada da dövmeye devam ediyor. Daha sonra da K.T. ve arkadaşı olay yerinden ayrılırken, Bozer de kaçıp eve geldi.