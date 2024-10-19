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Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti! Gündem olan başsavcı ilk kez konuştu, telefon numaraları o isme ait çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.10.2024 19:18
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Zonguldak'da kız arkadaşının eski sevgililerini keyfi yere gözaltına aldırdığı iddia edilen ve hakkında inceleme başlatılan başsavcı ilk kez konuştu. Başsavcı "İki yıldır mağdurken nasıl daha çok mağdur oldum ben de anlamadım" dedi. Olayda başsavcı adına oluşturulan sahte hesapların ait olduğu numara başsavcının kız arkadaşının eski sevgilisine ait olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti! Gündem olan başsavcı ilk kez konuştu, telefon numaraları o isme ait çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C.'nin avukat sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini keyfi yere gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Başsavcı hakkında HSK tarafından soruşturma başlatılmıştı. Olayda yeni gelişmeler yaşandı.

BAŞSAVCI İLK KEZ KONUŞTU

Süreçle ilgili ilk kez konuşan başsavcı, "İki yıldır mağdurken nasıl daha çok mağdur oldum ben de anlamadım" dedi.

SAHTE HESAPLAR AÇILDIĞINI FARK ETTİ

EKOL TV'nin haberine göre başsavcı, adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını ve çeşitli paylaşımlar yapıldığını fark etti. O hesaplardan birçok kişiye "Onun itibarını mahvedeceğim. Gazeteye vereceğim" şeklinde mesajlar yazıldı.

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Savcı, 2023 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Aslında olay 2 yıl öncesine dayanıyor. Başsavcının telefonuna bilinçli şekilde virüs bulaştırılarak kişisel verileri ele geçirildi. Bu verilerle başsavcı adına sahte hesaplar açıldı. Sadece kendi adına değil, kız kardeşi, annesi ve ağabeyi adına da hesaplar açıldı.

HAYATI KABUSA DÖNDÜ

O günden sonra başsavcının hayatı kabusa döndü. Hatta bu hesaplardan rahatsız olan bir kişi, başsavcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak mesajların sahte hesaplardan atıldığı ortaya çıktı.

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"HESAPLARIN TELEFON NUMARASI KIZ ARKADAŞININ ESKİ SEVGİLİSİNE AİTMİŞ"

Başsavcının avukatı "Başsavcım geçtiğimiz yıl İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İkametgahı Zonguldak olduğu için yetkisizlik nedeniyle dosya Çaycuma'ya gönderildi. 'Yetkisini kötüye kullandı' demesinler diye soruşturmaya bugüne kadar müdahil olmadı. Hiçbir işlem yapılmadan dosya uzun bir süre bekledi. Soruşturma kapsamında META'ya yazı yazılarak, başsavcı adına açılan ahte hesapların hangi telefon numarasına kayıtlı olduğu bilgisi istendi. Bunun üzerine META'dan bilgi geldi. O numara meğer başsavcının avukat kız arkadaşının eski sevgilisine aitmiş" dedi.

"İTİBAR SUİKASTI" AÇIKLAMASI

Bu gelişme sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak Barosuna kayıtlı Ömer Uras Kayahan'ın ifadesine başvuruldu. Dijital verilere el konulması için evinde arama yapıldı. Başsacının avukatı bu deliller ışığında avukatının itibar suikastına uğradığını ifade etti.

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı!
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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak başsavcı
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