Sevgilisinin evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü! Dikkat çeken cinsel saldırı detayı

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli Mustafa Kurt, iddiaya göre, aynı kurumda çalışan ve TTK'a ait müstakil lojmanda kalan sevgilisi Sevilay K.'nin yanına gitti. Kurt, burada sevgilisi ve arkadaşı Güray Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kurt, sırtından bıçaklandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti. Polis, Sevilay K. ve Güray Ç.'yi gözaltına aldı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, birbirini suçladı. İfadesinde Sevilay K., Kurt'un kendisini öpmeye çalışarak, cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını iddia etti. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

DHA

