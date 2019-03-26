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Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 03:10 | Son Güncelleme

ADANA (İHA)

ADANA (İHA)

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı
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