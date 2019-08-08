HABER

Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, Oya Demirkan (40), sevgilisi Tolga Ş.'ye ait iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti.

Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, Oya Demirkan (40), sevgilisi Tolga Ş.'ye ait iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Oya Demirkan'ın sevgilisi Tolga Ş. tarafından 50 bin TL dolandırıldığı iddia edildi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Mustafa Serden Sokak'taki Tolga Ş.'ye ait beyaz eşya ve klima servisinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisi Oya Demirkan'a 50 bin TL kredi çektirdiği ileri sürülen Tolga Ş. ortadan kayboldu. 50 bin TL borç ile ortada kalan ve bunalıma girdiği ileri sürülen Oya Demirkan, sevgilisinin iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Oya Demirkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Oya Demirkan'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar ettiSevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar ettiSevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
Kafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandıKafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.