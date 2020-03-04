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Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince ayrılmak istedi, sonrası korkunç!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2020 10:09 | Son Güncelleme

Bir arkadaşlık uygulaması kullanarak tanıştığı sevgilisinin telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını görünce ayrılmak isteyen Emma, hayatının en korkunç gününü yaşadı.

Jak Kosta, sevgilisi Emma Bignall ondan ayrılmak istediğini söylediğinde onu yumrukladı, tekmeledi, saçlarından sürükledi, duvardan duvara vurdu.

Korkunç olay İngiltere Essex'te gerçekleşti. Çöpçatanlık uygulaması olan Tinder'da tanışan Emma ve Jak, dört aylık bir birliktelik yaşadı.
Essex'in Loughton bölgesinde yaşanan olayda Emma, sevgilisinin telefonundaki fotoğrafları görünce aldatıldığını anladı.
33 yaşındaki Emma, bunun üzerine Jak'a ilişkilerini bitirmek istediğini söyledi. Ancak Jak'ın bu vahşi tepkisini beklemiyordu.
Emma'nın ayrılık talebiyle deliye dönen adam, duvarları yumruklamaya ve eşyaları kırıp dökmeye başladı.
Emma, Jak'ın kendisine de zarar vereceğinden korktuğu için hemen en yakın arkadaşı Jessica'yı aradı ancak mesaj telesekreter çıktı.
Emma, Jessica'ya kısacık bir mesaj bırakarak hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Sabaha karşı 03.15'te bırakılan bu sesli mesaj, daha sonra mahkemede kanıt olarak sunuldu.
Kosta, Emma'yı yatağa itti, yardım isteyememesi için telefonunu kırdı. Genç kadına birden fazla kez kafa attı ve onu yumrukladı.
Ayrıca kadını saçlarından tuttu ve bir odadan diğerine kadar yerlerde sürükledi. Korkunç saldırı iki saat sürdü.
Emma, mahkemeye verdiği ifadede, "Jak'ın davranışlarından şüphelendiğim ve telefonunda gördüğüm fotoğraflardan sonra beni aldattığını düşündüğüm için onunla yüzleşmeye karar verdim. Ancak iki saati aşkın bir saldırının kurbanı oldum." diye konuştu.
Uğradığı saldırının etkisiyle kendinden geçtiğini söyleyen genç kadın, "Acıdan bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bana bakıyordu ve 'Artık güzelliğini kaybettiğine göre kimse seninle ilgilenmeyecek' dedi. Komşum polisi aramasa belki de ölmüş olacaktım." ifadelerini kullandı.
Jak Kosta, mahkeme tarafından 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 10 yıl boyunca Emma'ya yaklaşmaması için uzaklaştırma emri çıkarttı.
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet şiddet ayrılık sevgili

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