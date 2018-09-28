HABER

Sevgilisinin kızına cinsel istismardan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, sevgilisi Z.K.'nin kızı G.K.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Oğuz E.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, sevgilisi Z.K.'nin kızı G.K.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Oğuz E. (43), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz E., G.K. ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu öne sürerek, "Ben daha önceden kısırlık ameliyatı olmuştum. Hamile kalacağını düşünmemiştim" dedi.
Olay, geçen yılın Ekim ayında meydana geldi. Oğuz E.'nin evine, iddiaya göre, sevgilisinin olay tarihinde 17 yaşında olan kızı G.K. ile onun erkek kardeşi geldi. Oğuz E., erkek çocuğunu markete gönderip, G.K.'ye cinsel istismarda bulundu. G.K.'nin bir süre sonra hamile kaldığının ortaya çıkması üzerine anne Z.K., sevgilisi Oğuz E.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Oğuz E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Hakkında '18 yaşından küçük çocuğa tecavüz etmek' suçundan dava açılan Oğuz E., Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün son kez hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Oğuz E., olay günü G.K. ile kardeşinin eve geldiğini, erkek çocuğun markete gittikten sonra G.K.'nin kendisine ilişki teklifinde bulunduğunu öne sürerek, "Banyodan yeni çıkmıştım. G.K. benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben daha önceden kısırlık ameliyatı olduğum için onunla ilişkiye girdim. Hamile kalacağını düşünmemiştim" diye konuştu.
Sanıktan davacı olan G.K., Oğuz E.'nin kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. G.K., "Sanıkla anemin arasında ilişki vardı. 2 yıl yanında kaldık. Beni taciz ediyordu. Daha sonra evlerimizi ayırdık; ancak annem zaman zaman onun yanında kalıyordu. Olay günü annem onun ütülü pantolon ve gömleklerini vererek, kardeşimle birlikte evine götürmemizi istedi. Sanık kardeşimi markete gönderdikten sonra üzerime saldırdı. Bağırdım ancak kimse sesimi duymadı. Tecavüz ettikten sonra kimseye söylememem için beni ölümle tehdit etti" dedi.
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Oğuz E.'yi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

PARTNERİş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!İş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!
Biri 66 yaşında, 2 kadın uyuşturucuyla yakalandıBiri 66 yaşında, 2 kadın uyuşturucuyla yakalandı
Oğlunu öldüren emekli albay, cezaevinde intihara kalkıştıOğlunu öldüren emekli albay, cezaevinde intihara kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı eşini 12'nci kattan attı

FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı eşini 12'nci kattan attı

Akdeniz’de insan sağlığı için tehlikeli 10 tür tespit edildi!

Akdeniz’de insan sağlığı için tehlikeli 10 tür tespit edildi!

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

İstanbul'da huzurevinde yangın!

İstanbul'da huzurevinde yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.