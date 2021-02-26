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  4. Sevgilisinin kızını istismar eden İranlı sanığa 3 yıl 9 ay hapis

Sevgilisinin kızını istismar eden İranlı sanığa 3 yıl 9 ay hapis

26.02.2021 18:25 | Son Güncelleme:
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Sevgilisinin kızını istismar eden İranlı sanığa 3 yıl 9 ay hapis

Kayseri'de sevgilisi M.E.M.'nin kızı A.A.'ya (18) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan İran uyruklu R.K. (35), 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Geçen yıl 24 Aralık'ta Melikgazi ilçesinde sevgilisi M.E.M ile aynı evde kalan R.K.'nın, sevgilisinin kızı A.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Sevgilisi M.E.M. ve kızı A.A.'yı 'Benimle görüşmezseniz sizi öldürürüm' ve 'Şikayet edersem sizi sınır dışı ederler' diyerek tehdit ettiği öne sürülen R.K., 'tehdit' ve 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

CEZA ALIP, TAHLİYE EDİLDİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık R.K., hazır bulundu. Sevgilisinin kızının başka biri ile ilişkisi olduğunu öne süren R.K., "Annesi bana iftira atmış diye düşünüyorum. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, R.K.'yı, 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 3 yıl 4 ay, 'tehdit' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. R.K., cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. (DHA)

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cinsel istismar Kayseri
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