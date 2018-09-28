Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık O.E.(43) ve avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti olayın yaşandığı tarihte mağdurenin 18 yaşından küçük olduğunu da gözönünde bulundurarak tutuklu sanık O.E.'ye cinsel saldırı suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

"BEN KISIRLIK AMELİYATI OLMUŞTUM, HAMİLE KALACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"



Tutuklu sanık O.E.'nin ifadesinde yer alan cümleler, adeta 'bu kadarına pes' dedirtti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen sanık, "G.K. ile kardeşi eve geldiler. Kardeşini markete gönderdim. Mağdurun rızası vardı. Ben önceden kısırlık ameliyatı olmuştum. Hamile kalacağını düşünmemiştim" dedi.

"BAĞIRDIM AMA KİMSE DUYMADI"



Mağdure G.K. ise sanık ile annesinin 2 yıl boyunca aynı evde yaşadığını ifade ederek, "Annemle ilişkisi vardı. Devamlı beni taciz ediyordu. Sonra ben anneme beraber kalmak istemediğimizi söyledim. Evlerimizi ayırdık, ama annem ara sıra onda kalmaya devam ediyordu. Bir gün kardeşimle eşyalarını götürmek için O.E.'nin evine gittik. Gittiğimizde kardeşimi markete gönderdi. Kardeşim evden çıkınca üzerime saldırdı. Bağırdım ama kimse duymadı. Bana defalarca tecavüz etti. Tehdit ettiği için kimseye söyleyemedim. Hamile kaldığımda ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

İHA

