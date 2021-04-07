Sevgilisinin kızını istismar etti, savunması 'pes' dedirtti: Onunla evleneceğim!

Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Fadime Ç., geçtiğimiz yıl 13 yaşında olan kızı Y.K. ile birlikte Denizli’nin Baklan ilçesine yerleşti. Fadime Ç. ile dost hayatı yaşamaya başlayan Şakir O. (41), geçen süre içerisinde kendisinden 27 yaş küçük Y.K.’ya cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra Y.K.’nın hamile kaldığı ortaya çıktı. İşledikleri suçu gizlemek için işbirliği yapan çift, küçük kızın fazla kilolarından da faydalanarak aylarca hamileliği gizlemeyi başardı.

EVDE DOĞUM YAPTIRMAYI PLANLAMIŞLAR!

14 yaşına giren Y.K.’nın önceki gün doğum sancıları başladı. Küçük kızı hastaneye götürmek yerine evde doğum yaptırmayı tercih eden annesi Fadime Ç. ve Şakir O., doğumu saklayarak ceza almadan bu durumdan kurtulabileceklerini düşündü. Ancak çocuk yaşta kız bebek dünyaya getiren Y.K.’nın doğum sonrası kanaması durmayınca, çiftin çirkin planı da suya düştü.

AKILALMAZ SAVUNMA: ONUNLA EVLENECEĞİM

112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istemek zorunda kalan çift, ambulansla hem Y.K.’yı hem de dakikalar önce dünyaya gelen bebeği hastaneye getirdi. Doğum yapan Y.K.’nın çocuk yaşta olduğunu fark eden doktorlar durumu polise ihbar etti. Polislere çocuğun kendisinden olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Şakir O., 'Onunla evleneceğim' diyerek akılalmaz bir savunma yaptı. Hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ‘Küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.