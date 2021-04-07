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Sevgilisinin kızını istismar etti, savunması 'pes' dedirtti: Onunla evleneceğim!

07.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar eden şüphelinin iğrenç planı ortaya çıktı. Kilolarından faydalanarak hamile bıraktığı küçük kızın doğumunu sevgilisiyle birlikte gizleyen istismarcı, kıza evde doğum yaptırarak bu iğrençliği saklamayı planladı. Ancak doğum sonrasında kanamayı durduramayınca kızı hastaneye götüren ikili, gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Çocuğun kendisinden oluğunu söyleyen istismarcının tutuklanırken yaptığı savunma ise 'pes' dedirtti.

Sevgilisinin kızını istismar etti, savunması 'pes' dedirtti: Onunla evleneceğim!

Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Fadime Ç., geçtiğimiz yıl 13 yaşında olan kızı Y.K. ile birlikte Denizli’nin Baklan ilçesine yerleşti. Fadime Ç. ile dost hayatı yaşamaya başlayan Şakir O. (41), geçen süre içerisinde kendisinden 27 yaş küçük Y.K.’ya cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra Y.K.’nın hamile kaldığı ortaya çıktı. İşledikleri suçu gizlemek için işbirliği yapan çift, küçük kızın fazla kilolarından da faydalanarak aylarca hamileliği gizlemeyi başardı.

EVDE DOĞUM YAPTIRMAYI PLANLAMIŞLAR!

14 yaşına giren Y.K.’nın önceki gün doğum sancıları başladı. Küçük kızı hastaneye götürmek yerine evde doğum yaptırmayı tercih eden annesi Fadime Ç. ve Şakir O., doğumu saklayarak ceza almadan bu durumdan kurtulabileceklerini düşündü. Ancak çocuk yaşta kız bebek dünyaya getiren Y.K.’nın doğum sonrası kanaması durmayınca, çiftin çirkin planı da suya düştü.

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AKILALMAZ SAVUNMA: ONUNLA EVLENECEĞİM

112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istemek zorunda kalan çift, ambulansla hem Y.K.’yı hem de dakikalar önce dünyaya gelen bebeği hastaneye getirdi. Doğum yapan Y.K.’nın çocuk yaşta olduğunu fark eden doktorlar durumu polise ihbar etti. Polislere çocuğun kendisinden olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Şakir O., 'Onunla evleneceğim' diyerek akılalmaz bir savunma yaptı. Hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ‘Küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞBİRLİKÇİ ANNE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakkında soruşturma başlatılan işbirlikçi anne ise, henüz tam olarak iyileşmeyen ve çocuk yaşta olan Y.K.’nın pedagog eşliğinde ifadesinin alınacak olması nedeniyle gözaltına alınmadı. Anne Fadime Ç.’nin ise şimdilik hastanedeki kızının başında durduğu ve kızın vereceği ifadenin ardından işlemlerinin tamamlanacağı kaydedildi. Kuvözde tutulan bebek ve küçük annesinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Doğan kız bebek ve Şakir O.’dan DNA alındı. Şüphelinin suçunu itiraf etmesine rağmen, DNA testi sonrası doğan çocuğun babasının kim olduğunun netlik kazanacağı bildirildi.

İHA

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