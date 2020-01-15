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  4. Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç savunma:

Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç savunma:

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’de gece girdiği evde sevgilisi ile birlikte uyuyan kocasını öldürdüğü iddia edilen şahıs mahkemede suçsuz olduğunu söyleyerek mahkeme heyetine, “Sizleri çok seviyorum.

Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç savunma:

Kocaeli’de gece girdiği evde sevgilisi ile birlikte uyuyan kocasını öldürdüğü iddia edilen şahıs mahkemede suçsuz olduğunu söyleyerek mahkeme heyetine, “Sizleri çok seviyorum. İyi ki 7. Ağır Ceza mahkemesine düştüm, sizi kim kandırabilir ki” dedi.
Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden kadın, oğlu Hüsnü Güntaç’ın (42) kayıp olduğunu belirtti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesine başvurdu. Bu sırada hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç’ın bir yakını, Güntaç’ın eşi Sibel G.’nin sürekli kendilerine çelişkili ifadeler verdiğini polise anlattı. Bunun üzerine konu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektiflerine intikal etti. Harekete geçen cinayet bürosu dedektifleri, Sibel G.’yi izlemeye başladı. Yapılan teknik incelemelerde hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç’ın aracını başka bir kişinin kullandığını, yanında ise Sibel G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sibel G.’nin yanında bulunan kişinin, gönül ilişkisini yaşadığı Fahrettin Ö. olduğunu tespit etti. Cinayet bürosu dedektifleri, iki kişinin izine Kütahya’da rastladı. Kiraladıkları evde kaldıkları belirlenen iki kişi, dün yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde sevgili olduklarını ve Sibel G.’nin kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını Fahrettin Ö.’ye öldürttüğünü itiraf etti.

Sanıklar tekrar hakim karşısına çıktı
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Sibel G.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada şahıslar tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar, Hüsnü Güntaç’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, daha önceki duruşmada Sibel G. ve çocuklarına ait DNA testlerinin gelmediğinin belirlenmesi ile başladı. Test raporlarının gelmediğinin belirtilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Avukatı kocasını öldürttüğü iddia edilen sağın tahliyesini istedi
Daha sonra savunma yapan Sanık Sibel G.’nin avukatı, “Sibel uzun süredir mağdur durumda. Sibel’in tüm tedbirler uygulanarak en azından ev hapsinde tutulmasını istiyoruz. Çocuklarına yaşlı olan anneanneleri bakıyor. Çocuklar küçükler ve zaten babalarını kaybetmişler. Her türlü koşulu uygularsınız. Zaten kaçamaz, davanın kararına göre tekrar cezasını çeker. Çocuklar için, ‘Annemiz babamızı öldürdü’ düşüncesi zaten kötü bir algı oluşturdu. Çocukları düşünerek bir tahliye kararı verilmesini talep ediyorum” diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

“Sizleri seviyorum”
Daha sonra savunma yapan Fahrettin Ö. ise diğer sanığın suçu kendisine atmaya attığını belirterek, “Onca yalan ve iftiraya maruz kalmış durumdayım. Duygusallıkla işten kurtulmaya çalışıyorlar. Ben kimseyi öldürmedim. Çocuksa çocuk, benim de çocuklarım var. Sizleri seviyorum. İyi ki 7. Ağır Ceza Mahkemesine düşmüşüm. Sizi kim kandırabilir ki” diye konuştu.

Duruşma ertelendi
Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, DNA testi raporlarının beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç savunma:

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