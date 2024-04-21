HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı, sebebi 'pes' dedirtti!

Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı, sebebi 'pes' dedirtti!

21.04.2024 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda sevgilisini evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca bina sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü düşünen genç, ertesi sabah binaya kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, polisler tarafından evinde silahla yakalanan saldırgan tutuklandı. İşte detaylar...

Film gibi olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte oturan bir kızla sevgili olan Emircan A. (20) geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını evinden aldı. Bir süre sonra sevgilisini evine götüren genç, onu bırakırken motosikletiyle sokakta ara gaz vererek gürültü yaptı. Gürültüden rahatsız olan bina sakinleri ise iddiaya göre Emircan A.'ya küfrederek, genci kovdu.

MAHALLEDEN KOVULUNCA BİNAYA ATEŞ AÇTI

Yaşananları kendisine yediremeyen Emircan A. ertesi gün sabaha karşı bir arkadaşını da yanına alarak motosikletle sokağa geldi. Binanın önünde duran Emircan A. ardından silahını çıkartarak binaya 7 el ateş etti. Kurşun yağdıran saldırgan motosikletle kaçarken, neye uğradığını şaşıran bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

AW186909_01

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayın ardından ihbar üzerine gelen polisler, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, motosikletin plakasını tespit etti. Güzergah üzerindeki kameraları tek tek inceleyen polis, saldırganın olaydan sonra Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ne gittiğini belirledi. Plaka sorgusunu yapan ekipler, motosikletin emniyette 12 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. olduğunu buldu.

AW186909_03

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Eve operasyon düzenleyen polisler, Emircan A.’yı kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile kask ele geçilirdi. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emircan A., çıkartıldığı mahkemece “mala zarar verme” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW186909_10

“SEVGİLİMİN GÖZÜ ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞÜRDÜLER”

Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikleti ses çıkarttığı için binadakilerin kendisine küfür ve hakaret ederek kendisini kovduğunu, sevgilisinin gözünde küçük düştüğü için yaşananları gururuna yediremediği, bu yüzden de binaya ateş açtığını söyledi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kağıthane’deki otoparka el bombalı saldırı kamerada! Kağıthane’deki otoparka el bombalı saldırı kamerada!
Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı! "Mağdur edildim... Tazminat davası açacağım"Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı! "Mağdur edildim... Tazminat davası açacağım"
Sıfırdan başlayarak 12 ayda 1 milyon dolar kazanmak için yola çıkmıştı! İşler istediği gibi gitmedi: Kazandığı para gündem oldu...Sıfırdan başlayarak 12 ayda 1 milyon dolar kazanmak için yola çıkmıştı! İşler istediği gibi gitmedi: Kazandığı para gündem oldu...
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Eski sevgiliden intikam siparişi!

Eski sevgiliden intikam siparişi!

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

17 üniversiteden ortak bildiri! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

17 üniversiteden ortak bildiri! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Azerbaycanlı iş adamı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusuna lüks otomobil hediye etti!

Azerbaycanlı iş adamı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusuna lüks otomobil hediye etti!

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.