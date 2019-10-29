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Sevgilisinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de sevgilisi Aslan Aydemir (41) tarafından bıçaklanarak öldürülen Çiğdem Tokgöz'ün (28) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de sevgilisi Aslan Aydemir (41) tarafından bıçaklanarak öldürülen Çiğdem Tokgöz'ün (28) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ün Talas ilçesi Deliçay sokakta yaşadığı evinde meydana geldi. Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan Aslan Aydemir, tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü ekmek bıçağı ile bıçaklayarak kaçtı. Evine giderek durumu anlatan Aydemir, yakınları tarafından polise götürülerek, teslim edildi. Evde yapılan incelemede de Çiğdem Tokgöz'ün öldüğü belirlendi.
Öldürülen Çiğdem Tokgöz'ün cenazesi otopsi sonrası Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hunat Camii'ne getirildi. Öğlen düzenlenen cenaze töreninde Çiğdem Tokgöz'ün annesi Mualla Tokgöz ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Mualla Tokgöz cenazede, "İdam istiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Çiğdem Tokgöz'ün cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.
'PARAM KALMAYINCA TARTIŞIYORDUK'
Gözaltına alınan Aslan Aydemir'in, emniyette sorgusu sürüyor. Evli olan Aydemir'in ifadesinde, "Bünyan'da çiftçilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Evliyim ve çocuklarım var. Yaklaşık 5 yıldır da Çiğdem'le birliktelik yaşıyorum. Kendisi sevgilim olur. Köyde bana ait olan hayvanlarımı zaman zaman satarak Çiğdem'e geçimini sağlaması için para verdiğim oluyordu. Son zamanlarda param kalmayınca Çiğdem'le sürekli tartışma yaşıyorduk. Olay günü eve gittiğimde yine tartışma yaşadık. Dayanamayıp, mutfaktaki bıçakla saldırdım. Sonra da arabama binip Bünyan'a döndüm. Yakınlarıma olayı anlattım. Onlar da polislere teslim etti" dediği öğrenildi.
Soruşturma sürdürülüyor.

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