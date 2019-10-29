Sevgilisinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

Gözaltına alınan Aslan Aydemir'in, emniyette sorgusu sürüyor. Evli olan Aydemir'in ifadesinde, "Bünyan'da çiftçilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Evliyim ve çocuklarım var. Yaklaşık 5 yıldır da Çiğdem'le birliktelik yaşıyorum. Kendisi sevgilim olur. Köyde bana ait olan hayvanlarımı zaman zaman satarak Çiğdem'e geçimini sağlaması için para verdiğim oluyordu. Son zamanlarda param kalmayınca Çiğdem'le sürekli tartışma yaşıyorduk. Olay günü eve gittiğimde yine tartışma yaşadık. Dayanamayıp, mutfaktaki bıçakla saldırdım. Sonra da arabama binip Bünyan'a döndüm. Yakınlarıma olayı anlattım. Onlar da polislere teslim etti" dediği öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

