HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisinin rezidansa kilitlediği kadın böyle kurtarıldı! İnanılmaz iddialar var…

Sevgilisinin rezidansa kilitlediği kadın böyle kurtarıldı! İnanılmaz iddialar var…

15.02.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da inanılmaz bir olay yaşandı. Lüks bir rezidansa kilitlediği sevgilisini 2 hafta boyunca alıkoyduğu iddia edilen şahsın, sevgilisinin evini de ateşe verdiği ortaya çıktı. Genç kadını alıkoyulduğu evden itfaiye ekipleri kurtardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri… Aksaray’da sevgilisi tarafından 2 hafta önce kaçırılarak bir rezidansa kilitlenerek alıkoyulduğu iddia edilen kadın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarıldı. Gözaltına alınan şahsın, alıkoyduğu sevgilisinin evini de ateşe vererek yaktığı belirlendi.

Olay, Çerdiğin Mahallesi 1067 Sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (36) sevgilisi olan Bahar Gül A.’yı (33) 2 hafta önce evinin önünden arabayla kaçırdı. Ardından sevgilisini bir rezidansa getiren Mehmet A., 2 hafta boyunca kadını burada alıkoydu. Sevgilisinin gitmesine izin vermeyen Mehmet A., sabah saatlerinde rezidanstan çıkarken sevgilisi Bahar Gül A.’nın üzerine kapıyı kilitleyerek ayrıldı.

4

Odadan çıkamayan kadın iki hafta boyunca rezidansta kalan Mehmet A.'nın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek balkona çıkıp yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Balkondan kadınla irtibata geçen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını balkondan yangın merdiveni ile indirdi. Kurtarılan kadın polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken gazetecilerin “Arkadaşınız mı kaçırdı?” sorusuna, “Evet” diyerek nedenini konuşmak istemediğini söyledi.

3

ALIKOYDUĞU SEVGİLİSİNİN EVİNİ ATEŞE VERMİŞ

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen Mehmet A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet A.'nın rezidanstan çıktıktan sonra Pamucak Mahallesi 951 Sokaktaki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Bahar Gül A.'nın evine kapıyı kırıp girdiği, ardından da ateşe verdiği ortaya çıktı. İtfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

2

5

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hamdi Çamlı'ya: 'Büyük ayıp'Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hamdi Çamlı'ya: 'Büyük ayıp'
İğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptıİğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı
Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...
Anahtar Kelimeler:
Aksaray son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.