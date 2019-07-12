Sevgilisinin tüfekle yaraladığı Aslı'da organ ve işlev kaybı araştırılacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı'yı (26) bacağından pompalı tüfekle vurarak, yaraladığı iddiasıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara'nın (34) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, yaralamanın Çıkıkçı'da organ ya da işlev kaybına neden olup, olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

Olay, geçen yılın Şubat ayında, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak, Canbazlar Mahallesi'ne götürdü. Çıkıkçı'ya, kendisini aldatıp, aldatmadığını soran Kara, tartışmaya başladı. Bu sırada pompalı tüfeği çıkaran Kara, Çıkıkçı'yı sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan genç kadını hastaneye götürülen Kara, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ahmet Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Kara hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AYNI İSİMDE BAŞKA TUTUKLU GETİRİLDİ

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sanık Ahmet Kara'nın duruşmasında, ilginç bir olay da yaşandı. Duruşmaya, cezaevinden aynı isimli başka sanığın getirildiği anlaşılınca yargılama, Kara'nın gıyabında yapıldı. Sanık avukatı Hakan Gündoğdu ile müşteki Aslı Çıkıkçı'nın avukatı Çağla Yiğit, mahkeme salonunda hazır bulundu. Aslı Çıkıkçı ise duruşmaya katılmadı.

Avukat Çağla Yiğit, önceki duruşmada verdikleri ifadeyi tekrarlayarak, sanık Ahmet Kara'nın cezalandırılmasını istedi. Avukat Hakan Gündoğdu ise müvekkilinin 20 aydır tutuklu bulunduğunu, kapalı cezaevinde 2026 yılına kadar başka suçtan cezası olduğunu ve bu suç dolayısıyla tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Kara'nın tutukluluk halinin devamına, müşteki Aslı Çıkıkçı'da organ ya da işlev kaybın olup, olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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