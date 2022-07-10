HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisinin üzerine asit dökmüştü! Korkunç olayda 38 gün sonra kahreden haber

Sevgilisinin üzerine asit dökmüştü! Korkunç olayda 38 gün sonra kahreden haber

10.07.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kıskançlık krizine giren bir kişi, otelde Özbekistan uyruklu sevgilisinin üzerine asit dökmüştü. Saldırganın gözünü kaybettiği olayda Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova, 38 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sevgilisinin üzerine asit dökmüştü! Korkunç olayda 38 gün sonra kahreden haber

Korkunç olay, Denizli Pamukkale'de meydana gelmişti. Kıskançlık krizine giren bir kişi, kaldığı otelin lobisine inerek emanet bıraktığı poşetten çıkardığı asiti Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova'nın üzerine dökmüştü. Saldırganın gözünü kaybettiği olayda Kalandarova, 38 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AW665654_01 (1)

ASİTİ SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE DÖKTÜ

Olay, 9 Mayıs 2022 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi.2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür G. (44), hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte otele gitti. İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Sojida Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Özgür G., olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür Günden, öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü. Özgür G., poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K.’nın üzerine savurdu. Yaralanan her iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Özgür G. ise sağ gözünü kaybetti.

AW665654_02

Denizli'de korkunç olay! Sevgilisi ve arkadaşına asit döktüDenizli'de korkunç olay! Sevgilisi ve arkadaşına asit döktü

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür G.’nin peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Özgür G.’yi Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli’ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu ifade ederek “Asit dökmedim. Sadece porçöz attım” diyen Özgür G., ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38 GÜN SONRA KAHREDEN HABER

Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sarvinoz K., tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3.’cü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için turuncu, Ankara için sarı alarm! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli olacakİstanbul için turuncu, Ankara için sarı alarm! Meteoroloji uyardı, çok kuvvetli olacak
Metroda siyahi aileye ırkçı saldırı Metroda siyahi aileye ırkçı saldırı
Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti

İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti

İki aile birbirine girdi! 54 kişi yaralandı...

İki aile birbirine girdi! 54 kişi yaralandı...

Canlı yayında Alişan'ın zor anları! Gözyaşları...

Canlı yayında Alişan'ın zor anları! Gözyaşları...

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

İlginizi Çekebilir

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.