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Sevgilisinin yanına gitmek için cep telefonu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Mersin’de "eşimi arayacağım" diyerek bir vatandaşın telefonunu alıp kaçan şahıs, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Sevgilisinin yanına gitmek için cep telefonu çaldı

Mersin’de "eşimi arayacağım" diyerek bir vatandaşın telefonunu alıp kaçan şahıs, polisin çalışması sonucu yakalandı. Daha önce de aynı suçtan yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest kalan zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecelerin, "neden hırsızlık yaptınız" sorusuna, "Sevdiğim kız için. Sevdiğim kızı başkasına vermişler, yanına gidecektim. Çok seviyorum onu" şeklinde yanıt verdi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan M.S., "Soba alacağım hanıma bir sorayım" diyerek kendisinden yardım isteyen bir kişiye telefonunu verdi. Şüpheli bir süre oyalandıktan sonra vatandaşın telefonunu alarak kaçtı. Olayın ardından polis merkezine giden M.S., şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin E.P. olduğunu tespit eden polis, zanlıyı gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı.

Aynı suçtan bir hafta önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış
Zanlının emniyetteki incelemesinde, bir hafta önce yine benzer bir suça karıştığı ortaya çıktı. 2 Ekim tarihinde, "Mahalle muhtarını arayacağım" diyerek bir vatandaştan telefonunu alan E.P.’nin, yine olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiği, polisin titiz çalışması sonucu 7 Ekim’de yakalanarak sevk edildiği mahkemece ’adli kontrol’ şartıyla serbest kaldığı anlaşıldı.

Sevdiği kızın yanına gitmek için telefon çalmış
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., gazetecilere ilginç bir savunma yaptı. Gazetecilerin "neden hırsızlık yaptınız" sorusuna şaşırtan bir cevap veren şüpheli, "Sevdiğim kız için. Sevdiğim kızı başkasına vermişler. Yanına gidecektim. Çok seviyorum onu" dedi.

Sevgilisinin yanına gitmek için cep telefonu çaldı

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