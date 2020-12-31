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  4. Sevgilisiyle birlikte dini nikahlı kocasını öldüren kadın yakalandı

Sevgilisiyle birlikte dini nikahlı kocasını öldüren kadın yakalandı

31.12.2020 20:14 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Suriyeli uyruklu kadın yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle birlikte dini nikâhlı eşi M.A.’yı öldürdü.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Suriyeli uyruklu kadın yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle birlikte dini nikâhlı eşi M.A.’yı öldürdü. Cinayet sonrası kaçan zanlılar İstanbul’da yakalandı.

Olay, Bahçe ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri boş bir arazide baş kısmında darp izleri ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunan ölmüş bir erkek cesedi buldu. Osmaniye Cinayet Büro Amirliği görevlilerince cesedin kimliğinin Suriye uyruklu M.A.’ya ait olduğu tespit edildi. M.A.’nın eşine ulaşamayan ekipler geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan araştırma neticesinde H.H. isimli Suriye uyruklu kadın, yasak aşk yaşadığı A.D. isimli Suriye uyruklu şahısla birlikte dini nikâhlı eşi M.A.’yı öldürdüğü anlaşıldı.

Zanlılar cinayetin ardından kaçtıkları İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada cinayete ait delillere ulaşılırken emniyetteki sorgularında “Gönül ilişkisi yaşadıklarını, bu sebeple maktulü öldürdüklerini” ifade ettiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar çıkardıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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