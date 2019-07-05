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Sevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, tatile çıkan kuzeninin evinin önünde park halinde bulunan cipi çalan E.U.

Sevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, tatile çıkan kuzeninin evinin önünde park halinde bulunan cipi çalan E.U. (44) adlı kadın ile sevgilisi R.A. (37) yakalandı.
Önceki gün, tatilde olan B.S.’nin Körfez ilçesindeki evinin önünde park halinde bulunan cipi çalındı. Aracın olmadığını fark eden komşuları B.S.’ye haber verdi. B.S.’nin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından aracı çalan kişinin B.S.’nin kuzeni olan E.U. ve sevgilisi R.A. olduğu tespit edildi.
Polis, R.A. ile E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Polis, E.U.'yu İstanbul Ümraniye'de gözaltına alınırken, cip de ele geçirdi. E.U., ifadesinde R.A. ile sevgili olduklarını, olaydan bir süre önce kuzeni olan B.S.’nin evinde kaldıklarını, aracın anahtarını burada kalırken kopyaladıklarını, kuzeninin tatile çıkmasının ardından İstanbul’dan otobüsle gelerek aracı çaldıklarını söyledi.
Gasp, tehdit, mala zarar verme suçlarından kaydı bulunan E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.
Adam öldürme, silahla yaralama, tehdit, yağma gibi suçlardan suç kaydı olan, cezaevi firarisi ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.’nın yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Sevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldıSevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldıSevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldıSevgilisiyle birlikte kuzeninin cipini çaldı

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