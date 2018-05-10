MAGAZİN

Sevgilisiyle görüntülendi, koşar adım kaçtı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

'Söz' dizisinin 'Ateş Acar'ı Eren Vurdem, esmer sevgilisiyle Bebek'te objektiflere yakalandı.

Sevgilisiyle görüntülendi, koşar adım kaçtı!

Ele ele yürüyen Eren Vurdem ile sevgilisi, gazetecileri fark edince panik yaptı.

Birbirlerinden ayrılıp koşar adım kaçan ikili, en yakınlarındaki bir mekana girerek, görüntülenmekten kurtulmaya çalıştı.


'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı? 'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı?
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?
İnce'nin sloganı: Artık Tamamİnce'nin sloganı: Artık Tamam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eren Vurdem sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!

'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çapkınlığıyla tanınan Eser Yenenler'den şaşırtan karar

Çapkınlığıyla tanınan Eser Yenenler'den şaşırtan karar

Almeda'dan flaş karar!

Almeda'dan flaş karar!

Ünlü oyuncu Burak Tamdoğan genç güzelle çılgınlar gibi eğlenirken görüntülendi

Ünlü oyuncu Burak Tamdoğan genç güzelle çılgınlar gibi eğlenirken görüntülendi

Fikret Orman eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ile aşk mı yaşıyor?

Fikret Orman eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ile aşk mı yaşıyor?

İşte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in düğün tarihi

İşte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in düğün tarihi

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün aşkı belgelendi

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün aşkı belgelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.