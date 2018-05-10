Sevgilisiyle görüntülendi, koşar adım kaçtı!

Ele ele y\u00fcr\u00fcyen Eren Vurdem ile sevgilisi, gazetecileri fark edince panik yapt\u0131.\nBirbirlerinden ayr\u0131l\u0131p ko\u015far ad\u0131m ka\u00e7an ikili, en yak\u0131nlar\u0131ndaki bir mekana girerek, g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmekten kurtulmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\n'Tamam' \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 Erdo\u011fan'a m\u0131 yarad\u0131? \u0130Y\u0130 Parti'ye ge\u00e7en 15 milletvekili CHP'ye geri mi d\u00f6n\u00fcyor?\u0130nce'nin slogan\u0131: Art\u0131k Tamam
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