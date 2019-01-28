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Sevgilisiyle görüşmesine izin vermeyen babasını sırtından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

Denizli’de 16 yaşındaki kız erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği için kendisini dövdüğünü iddia ettiği babasını hastane bahçesinde sırtından bıçakladı.

Denizli’de 16 yaşındaki kız erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği için kendisini dövdüğünü iddia ettiği babasını hastane bahçesinde sırtından bıçakladı. Yaralanan adamın durumun iyi olduğu öğrenilirken, genç kız ise polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Hilmi A. (45), kızı Kübra A.’yı (16) bir kafeteryada görüşmesini istemediği öne sürülen erkek arkadaşı ile otururken gördü. Ardından baba kız arasında tartışma çıktı, tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kübra A., kavgada babasının kendisini dövdüğü gerekçesiyle darp raporu alıp, şikayetçi olmak üzere Denizli Devlet Hastanesi’ne gitti. Baba Ahmet Hilmi A., kızına engel olmak için hastaneye gidip, şikayetçi olmamasını istedi. İkili arasında hastane bahçesindeki kantinin önünde çıkan arbedede Kübra A., babası Baba Ahmet Hilmi A.’yı sırtından bıçakla yaraladı. Hastane bahçesinde birbirine giren baba-kızı çevredekiler ayırdı. Olayda yaralanan Ahmet Hilmi A., tedavi edilmek üzere acil servise götürüldü. Ahmet Hilmi A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kübra A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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