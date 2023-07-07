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  4. Sevgilisiyle gün batımını izlemeye gitmişti! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi

Sevgilisiyle gün batımını izlemeye gitmişti! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi

07.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Erkek arkadaşı ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir (39), feci şekilde can verdi. İddiaya göre alkollü olan Demir, bilinmeyen bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Sağlık ekiplerinin 45 dakika boyunca kalp masajı yaptığı talihsiz kadın kurtarılamadı. İşte detaylar...

Sevgilisiyle gün batımını izlemeye gitmişti! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı, dün akşam otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. Rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını seyreden ikili, iddiaya göre, uçurum kenarında alkol alıp, vakit geçirmeye başladı.

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Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeye bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

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Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'e 45 dakika kalp mesajı yaptı. Ancak Demir kurtarılamadı. Cenaze, Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Demir'in erkek arkadaşı ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale uçurum gün batımı

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