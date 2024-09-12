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Sevgilisiyle karısını aramak için Müge Anlı'ya geldi! Jigolo itirafı sonrası şimdi de sevgilisini arıyor... Akılalmaz anlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.09.2024 11:11
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sevgilisiyle katılarak karısını arayan ve jigolo olduğunu itiraf eden Abdülhalim bugün de yayında sevgilisini aradı. Dün yayına birlikte geldikleri Seher bir anda ortadan kayboldu. Canlı yayında yaşananlar ve Müge Anlı'nın tepkileri gündeme geldi.

Sevgilisiyle karısını aramak için Müge Anlı'ya geldi! Jigolo itirafı sonrası şimdi de sevgilisini arıyor... Akılalmaz anlar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 11 Eylül Çarşamba günü Abdülhalim Eliş, eşini Leyla Eliş'i aramak için yayına katıldı. Abdülhalim, sosyal medyada tanıştığı kadınlarla görüşüp maddi yardım aldığını, bu durumu eşinin bildiğini belirterek jigolo olduğunu itiraf etti.

Daha da bombası Abdülhalim yayına sevgilisiyle gelmişti. 7 ay önce tanışıp evine getirdiği Seher ile de birlikte olan isim program sonunda karısını boşayacağını söylemişti.

Abdülhalim bu sefer de Seher'i kaybetti ve yine yayına geldi. Müge Anlı şaşkınlıkla adamı dinlerken "Karın?" dedi adam ise "Hayır onu istemiyorum bu beni dünyaya yeniden getirdi" dedi.

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Akılalmaz anların yaşandığı yayında Müge Anlı "Size bu lafları birileri mi öğretiyor? Her kadın için aynısını söylüyorsun dün Leyla için diyorsunuz sizin yüzünüzden erkeklerden nefret edeceğiz. Boş yere yemin etmeyin çarpılırsınız" diyerek tepki gösterdi.

Abdülhalim ise ısrarla karısını değil sevgilisini istediğini söyledi. Abdülhalim "Pişmanım" dedi Müge Anlı ise "Sen ne dediklerini hatırlıyor musun? Bizim yayında mı kafana dank etti?" diyerek dalga geçti.

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MÜGE ANLI KENDİNİ TUTAMADI

Müge Anlı "Kendimi de kandırılmış hissediyorum buraya geldin bir kadınla karım kıskandı geri gelsin dedin inandık... Sonra kadına böyle dedin meğerse sevgilin çıktı, şimdi onun peşine düştün... Adam turşu murşuya o kadar alışmış ki şimdi mücevher de verilse istemiyor" dedi.

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1200 TL'yi beğenmeyen Abdülhalim'e Müge Anlı'dan yine bomba bir tepki geldi. Anlı "Asma yaprağına giden adam bu paraya mı burun kıvıracak? Sen kadına bir şey mi yaptın? Kadına para geldi kadın ortadan kayboldu" dedi.

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"GELİNLİKLE ÇIKARMAK PEŞİNDEYİM"

Abdülhalim ise "Benim parayla işim yok dün hastanedeydik. Her yere baktım yok, çok aradım. Emniyete gittim, eski kocasından tehdit alıyorduk" dedi.

Seher'in görümcesi Gülbahar yayına bağlanarak dün gece evine döndüğünü açıkladı. Abdülhalim ise sevinerek "Onu karım yapacağım cesedim de paramparça olsa onu karım yapacağım. Gelinlikle çıkarmak peşindeyim. Eski karı istemiyorum" diyerek ağladı.

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