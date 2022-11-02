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Sevgilisiyle tartıştı, sonrası korkunç! Aracının içinde intihar etti

02.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de dehşete düşüren bir intihar olayı yaşandı. Engelli genç Ergün Yıldırım (26), 6 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisiyle tartıştı. Otomobiliyle kızın evinin önüne gelen genç, tartışmanın ardından aracın içerisinde silahla kendini başından vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç 5 gün sonra hayatını kaybetti. İşt olayın detayları...

Sevgilisiyle tartıştı, sonrası korkunç! Aracının içinde intihar etti

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 yıldır Gözde isimli kız arkadaşıyla birliktelik yaşayan 26 yaşındaki yüzde 66 engelli raporu bulunan Ergün Yıldırım, olay günü sevgilisiyle tartıştı. Tartışma sonucunda genç kız, Yıldırım’dan ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Yıldırım, otomobiline binerek genç kızın evine önüne geldi. Burada telefonla kızı arayan Yıldırım, dışarıya gelmesini istedi. Bir süre sonra aracın yanına gelen genç kız, Yıldırım ile tekrardan tartışmaya başladı.

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SEVGİLİSİYLE TARTIŞIP BAŞINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından genç kız evine doğru yürüdüğü esnada Yıldırım, aracın içerisinde tabancayla kendini başından vurdu. Sesleri duyan genç kız ve saniyeler önce binaya giren bir kadın koşarak dışarıya çıktı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan iki kadın, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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POLİS EKİPLERİ ÇEVREDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ekipler ardından görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmaların ardından genç kız ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri ise araçta bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri tabancayı ve mermi çekirdeğini incelemek üzere delil torbasına koyarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

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5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hastanede ameliyata alınarak yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Ergün Yıldırım, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ayrıca yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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İHA

Sevgilisiyle tartıştı, ortalığı ayağa kaldırdı! O anlar kamerada Sevgilisiyle tartıştı, ortalığı ayağa kaldırdı! O anlar kamerada

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Şişli engelli

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