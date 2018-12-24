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Sevgiliye 5 bıçak darbesine 'iyi hal' indirimi ile 12,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 15:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sevgilisi Serpil A.'yı (41), 5 yerinden bıçaklayan aşçı Kaner Kartal (49), iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sevgilisi Serpil A.'yı (41), 5 yerinden bıçaklayan aşçı Kaner Kartal (49), iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, ağustos ayında, Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Polatlı'dan Antalya'ya kızıyla birlikte çalışmaya gelen Serpil A., otellerde aşçılık yapan Kaner Kartal ile tanıştı. 25 yıllık evliliğini 6 yıl önce bitiren Kaner Kartal, Serpil A. ile Kemer'de birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Serpil A. ile aralarında sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yüzünden tartışma çıkan Kaner Kartal, uzaklaştırma cezası aldı. Kaner Kartal, kendisini terk eden kadını alışveriş yaptığı market önünde 5 kez bıçaklayıp, ağır yaraladı. Kartal, olay yerine yakın noktada jandarma tarafından yakalanırken, Sepil A. ise Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaner Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serpil A. da tedavisinin ardından Ankara Polatlı'ya geri döndü.
Tutuklu sanık Kaner Kartal, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Serpil A.'da hayati tehlike oluşturacak şekilde kırık meydana geldiğini belirterek, Kaner Kartal'ın 'kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu'ndan cezalandırılmasını istedi.
Kaner Kartal'ın avukatı savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğini ileri sürdü. Son sözü sorulan Kaner Kartal, yaptığı suçun bir cezası olacağını belirterek, “50 yaşıma girmek üzeyim. 3 çocuğum var. Bir kez olsun onlara tokat atmadım. Ben Serpil hanıma iş verdim, aş verdim. Olay günü de yardımcı olmak için yanına gittim. Bana küfür edince dayanamadım, bıçakladım. Pişmanım, adaletinize sığınıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti Kaner Kartal'a 15 yıl hapis cesası verdi. Ceza, iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıl 6 aya indirildi.

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