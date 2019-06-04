Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Bayram zamanı geldi. 2019’un ilk dini bayramı olan Ramazan bayramında gönüller buluşacak, hasretler giderilecek. Tabii herkes bayramda görüşme fırsatı bulamayabilir. Bu yüzden insanlar bayram mesajları paylaşacaklar. Sevgililer de gerek bayramlarını kutlamak gerekse de başka bayramlarda da beraber olma dilklerini paylaşacaklar. Siz de sevgilinize güzel bir bayram mesajı göndermek isterseniz sizin için derlediğimiz sevgililere bayram mesajları derlememizden faydalanabilirsiniz. SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI Aşkım bugün de hayatımdasın bugün de kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum. Bayram gecesinin ilk saatlerinde ilk ve özel olarak senin bayramını kutlarım aşkım! Hayatıma mana katan biricik aşkımın bayramı kutlu ve mutlu olsun! Seni seviyorum iyi ki varsın. Ramazan bayramın kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım. Bir çift göze aşık olursun, sonra bütün gözlere kör. Bayramın kutlu olsun canım aşkım! Sevgi pınarında koşarcasına mutlu bir bayram geçirmen dileğimle, bayramın kutlu olsun aşkım.

Sevgilim bugün ve bütün bayramlar beraber olmak umudu ile bayramın kutlu olsun. Canım! Yalnızca bu bayram değil, eriştiğimiz erişebildiğimiz her bayram kutlu olsun. Seni seviyorum! Sadece bu bayram değil, erişebileceğimiz her bayram benim için özeldir. Canım! Seni seviyorum! Aşkım! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün! Gözlerindeki parıltı ve kalbindeki sevginin hiç bitmemesi dileğimle, bayramın mübarek olsun biriciğim. Bayram sevincimi yarıda bırakan bir şey. Oda sana olan hasretim ve özlemim. Seni çok ama çok seviyorum bir tanem! Bana en mutlu geçecek bayram, seninle beraber olabileceğim bayramdır. Biricik aşkımın bayramı kutlu olsun. Bu bayram içimde bir burukluk var. Benim için en güzel bayram seninle olduğum zamandır. Biricik aşkım, bayramın kutlu olsun. Bu bayram ve bütün bayramlar yüreğimizin birbirimiz için çarpması dileğimle. Kurban Bayramın kutlu olsun canım. Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.

Allaha binlerce kez şükür. Bugün de hayatımda ve kalbimdesin sevdiğim. Kurban Bayramın mübarek olsun seni çok seviyorum. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Bayramın kutlu olsun. Seninle olduğumuz bayramın kutlu olsun dileklerimi, sensiz geçirdiğimiz bayramlarda da kutlu olsun diyebilecek kadar seni seviyorum! Yeni elbiseler, yeni umutlar yeni heyecan ve gülücüklerle hoş geldin bayram. Bana ve tüm sevdiklerime hoş geldin. Bayramın kutlu olsun sevgilim. En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek ramazan bayramınızı kutlarız. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum. İyi bayramlar! Sensiz yaşamın anlamını yitirdiği, hayatıma anlam katan aşkım… Kurban Bayramın mutlu ve kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın! Aramızdaki mesafeye inat, yürekten bir dua ve içten bir mesaj ile bütün mesafelerin tükendiği, Kurban Bayramın kutlu olsun canım. Seni çok seviyorum.

Her şeye kadir yüce Allah, alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz şükürler ki bizi birbirimize yazmış. Kurban Bayramın Mübarek olsun, aşkım. Bayramın ilk saatlerinde benim için en özel ve güzel aşkımın bayramını kutlamak istedim. Kurban Bayramın sana ve sevdiklerine huzur ve mutluluk getirsin biriciğim. Telefonum, telefonunun Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutlar. Seninle hiç bitmeyecek konuşmalar için uzun batarya ömürleri dileriz. Biricik aşkım! Bayramlarda en çocuklar sevinir ya. Şimdi bende seviniyorum çünkü sana mesaj atmak ve senden cevap almak için bir bahanem olacak. Bayramını en derin duygularla kutlarım! Her baharda çiçeklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi. Bu bayramın da sana ve sevdiklerine huzur, saadet ve sağlık getirmesini diliyorum, canım. İyi bayramlar! Yüreğin umutla, günlerin bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güler açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun. Hayatının en güzel anları ve anılarını birlikte yaşamak dileğiyle. En güzel yaşanmışlıkları tazelemek dileğiyle. Kurban Bayramın mübarek olsun, seni çok seviyorum bir tanem.