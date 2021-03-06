Sevgiliye, eşe ve anneye Dünya Kadınlar Günü mesajları | Duygusal 8 Mart Kadınlar Günü sözleri

Duygusal Kadınlar Günü mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak isteyenler veya sevdiklerine anlamlı mesajlar göndermek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl çeşitli etkinlikler ile dünyanın her yerinde kutlanıyor. Kadın - erkek eşitliğine en çok vurgu yapılan Dünya Kadınlar Günü'nde, özellikle erkekler tarafından Kadınlar Günü mesajları detaylı olarak inceleniyor. İşte, en güzel Kadınlar Günü mesajları!

Duygusal Kadınlar Günü mesajları

Sevgiliye Kadınlar Günü mesajları

*Tanıdığım en mükemmel kadın! Kadınlar Günün Kutlu olsun... İyi ki varsın!

*Aşkım seni çok seviyorum! Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Kadınlar günün kutlu olsun sevgilim.

*Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

*Benim dünyam senin gibi muhteşem bir kadın sayesinde güzelleşti. Bu yüzden hayatımın geri kalanını seni sevmek için harcamak istiyorum. Seni sonsuza dek seveceğim! Kadınlar Günün kutlu olsun!