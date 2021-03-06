Sevgiliye, eşe ve anneye Dünya Kadınlar Günü mesajları | Duygusal 8 Mart Kadınlar Günü sözleri

Duygusal Kadınlar Günü mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak isteyenler veya sevdiklerine anlamlı mesajlar göndermek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl çeşitli etkinlikler ile dünyanın her yerinde kutlanıyor. Kadın - erkek eşitliğine en çok vurgu yapılan Dünya Kadınlar Günü'nde, özellikle erkekler tarafından Kadınlar Günü mesajları detaylı olarak inceleniyor. İşte, en güzel Kadınlar Günü mesajları!
Duygusal Kadınlar Günü mesajları
Sevgiliye Kadınlar Günü mesajları
*Tanıdığım en mükemmel kadın! Kadınlar Günün Kutlu olsun... İyi ki varsın!
*Aşkım seni çok seviyorum! Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Kadınlar günün kutlu olsun sevgilim.
*Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!
*Benim dünyam senin gibi muhteşem bir kadın sayesinde güzelleşti. Bu yüzden hayatımın geri kalanını seni sevmek için harcamak istiyorum. Seni sonsuza dek seveceğim! Kadınlar Günün kutlu olsun!
*Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.
*Sen sadece 8 Mart'ta değil, her günde özelsin! Seni seviyorum...
Eşlere özel Kadınlar Günü mesajları
*Hayatımda çok özel bir kadın olduğunu söylememin tek yolu "Teşekkürler". Dünya Kadınlar Günün Kutlu olsun.
*Sana dünyamı aydınlattığını söylemek istiyorum. Dünyanın en güzel kadınına. Dünya Kadınlar Günün Kutlu olsun.
*Seninle olan her an büyülü... Kadınlar Günün kutlu olsun hayatım!
*Hayatıma girdiğin gün, dünyamı değiştirdin. Her zaman dünyamın bir parçası olmanı umut ediyorum karıcığım. Kadınlar Günün kutlu olsun
*Sen olmadan, benim için hayat olmazdı. Kadınlar Günün kutlu olsun aşkım!
*Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur. Dünya Kadınlar Günler kutlu olsun karıcığım...
Annelere özel Kadınlar Günü mesajları
*Harika bir insan ve harika bir arkadaş. İkisine de sahip olmak benim için bir nimet anneciğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!
*Ben aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar güzel bir kalbim olur. Kadınlar Günün kutlu olsun canım annem!
*Bugün bildiğim ne varsa sen öğrettin ve hala her zaman ihtiyacım olduğunda yanımdasın. Annem Kadınlar Gününü kutluyor, seni çok seviyorum.
*İyi ki senin gibi bir annem var! Kadınlar Günün kutlu olsun anneceğim...
*Bana hayatımı hediye eden canım annem! Her anımda yanımda olduğun için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun!
*Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun.