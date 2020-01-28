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Sevgiliye hediye seçenekleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Sevgililer Günü yaklaşıyor, hediye telaşı başlıyor.

Sevgililer Günü yaklaşıyor, hediye telaşı başlıyor. Online alışverişte sevgiliye uygun hediye seçenekleri sunuluyor.
14 Şubat’ta sevgilisini mutlu etmek isteyenler, en anlamlı hediye için araştırmalara şimdiden başladı. Morhipo.com, Sevgililer Günü’nde “Ne alacağım?” diye düşünenler için birbirinden özel alternatifleri bir araya getirdi. Sevgililer için dünya markası parfümler, kadınların her zaman tutkusu olan birbirinden şık çantalar ve aksesuarlar Sevgililer Günü’ne özel fırsatlarla satışa sunuluyor.
Ayrıca teknoloji severler için Bluetooth kulaklık, Drone ve fotoğraf makineleri de indirim fırsatları ile alıcılarını bekliyor. Bunların yanında, müzik tutkunları için pikaplar, kahve tutkunları için kahve makineleri e-ticaret adresinde yer alıyor.

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