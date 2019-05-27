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Sevgiliye şantajla 'cinsel istismar' iddiasına 33 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Muhammed V.'nin (27), daha önce ilişkiye girerken çektiği görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek, tehdit ettiği sevgilisi S.Ç.'ye (25) cinsel istismarda bulunmak suçundan 33 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Muhammed V.'nin (27), daha önce ilişkiye girerken çektiği görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek, tehdit ettiği sevgilisi S.Ç.'ye (25) cinsel istismarda bulunmak suçundan 33 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.
Merkez Melikgazi İlçesi’nde geçen 29 Şubat'ta meydana gelen olayda S.Ç. adlı kız, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Muhammed V.'den ayrılmak istedi. Muhammed V., daha önce ilişkiye girerken cep telefonu ile çektiği görüntü ve fotoğrafları ailesine vereceğini söyleyerek tehdit ettiği S.Ç. ile arkadaşının evinde buluştu. Muhammed V., ayrılmak isteyen sevgilisine burada cinsel istismarda bulundu. S.Ç., olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.
33 YIL HAPİS TALEBİ
Muhammed V., Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada S.Ç. de hazır bulundu.
S.Ç, şikâyetçi olduğunu söyleyerek, "Beni eve çağırdı ve 'Gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım' diyerek, tehdit etti. Eve gittiğimde de, 'Benimle birlikte olmadan buradan çıkmayacaksın' dedi. Ardından da ilişkiye zorladı. Telefonu ile kayıt aldığını bilmiyordum. Fark edince tepki gösterdim. Bileğine, tırnağımın izleri çıktı. 'Sen benim hayatımı mahvettin, bunun bir bedeli olmalı' diyerek 500 TL istedi. Görüntüleri ailemle paylaşacağını söylediği için 500 lira verdim" diye konuştu.
Suçlamaları reddeden ve ilişkinin rıza ile olduğunu öne süren sanık Muhammed V. ise, "Zorla ilişkiye girmedik. Kendi rızası ile birlikte olduk. Tehdit etmedim. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme, verdiği ara kararla Muhammed V.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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