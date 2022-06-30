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Sevgiliye verilebilecek en seksi hediye! Ünlü model yine gündem oldu

30.06.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 yaşındaki model Cris Galera sık sık gündemde olan bir sosyal medya fenomeni. Daha önce de kendisiyle evlenip boşanmasıyla, yaptırdığı vajina estetiğiyle ve söylemleriyle gündeme gelen Galera, bu kez de sevgilisine verdiği hediye ile gündem oldu. 25 yaşındaki sevgilisi Miquéias Rocha için de kendisi gibi erotik içerik hesabı açan model, hediyesiyle büyük tepki topladı.

Sevgiliye verilebilecek en seksi hediye! Ünlü model yine gündem oldu

Ünlü model Cris Galera, 25 yaşındaki sevgilisi Miquéias Rocha' ya verdiği hediye ile gündem oldu. Kendisi erotik içerik üreten bir sosyal medya fenomeni olan Galera, dijital pazarlama uzmanı olarak çalışan erkek arkadaşına da kendisi gibi bir hesap açtı.

'EN SEKSİ HEDİYE'

Bu fikrin, sevgilisine farklı bir şey hediye etme arzusu ile ortaya çıktığını anlatan Galera, erkek arkadaşının başından beri onun işini ne kadar beğendiğini ve takdir ettiğini düşünerek ona da bir hesap almanın güzel bir hediye olacağını düşündüğünü anlattı. Verebileceği en seksi hediye olduğunu düşündüğünü söyledi.

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HEYECANLILAR

Her ikisinin de platformda içerik paylaşmanın seks hayatlarını renklendirmek için harika bir yol olacağını ve bunun onların ana gelir kaynağı bile olabileceğini düşündüklerini söyledi.

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KENDİSİYLE EVLENMİŞTİ

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Galera ilişkisinden kısa bir süre önce kendisiyle olan evliliğini bitirmişti. Galera onu kendisiyle evlenmeye iten şeyin erkeklere olan güvensizliği olduğunu belirtmiş olsa da 5 aylık ilişkisinde mutlu gibi görünüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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