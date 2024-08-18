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Sevginin dozunu kaçırdı! Eski kız arkadaşı da ikna edemeyince kendini vurdu: Antalya'da saplantılı aşık dehşeti

18.08.2024 19:23
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Antalya'da saplantılı aşık dehşet saçtı. Sevdiği kızı evde bulamayan genç intihara kalkıştı. Özel Harekat ve müzakereci polis ekipleri de gencin eski kız arkadaşı da devreye girdi ama ikna çabaları sonuç vermedi. M.Y. yanındaki tabancayla kendini göğsünden vurdu.

25 yaşındaki M.Y. saplantılı şekilde sevdiği kızı evde bulamayınca polislere ecel terleri döktürdü. Polislerin yaklaşık 3 saat boyunca telefonla arattıkları eski kız arkadaşının ikna çabası da işe yaramadı. Kendini vuran genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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APARTMAN SAKİNLERİ SİLAHLI BİRİNİ GÖRDÜ

Olay, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3735. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşadıkları apartmanın merdiven boşluğunda silahlı bir kişinin dolaştığını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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SEVDİĞİ KIZI EVDE BULAMAYINCA GÖZÜ DÖNDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, M. Y.'nin (25) saplantılı şekilde sevdiği R.Ç. adlı kızın yaşadığı eve geldiğini ve evde bulamayınca sinir krizine girerek intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

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POLİS EKİPLERİ ÇELEK YELEKLE BİNAYA GİRDİ

Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis, Özel Harekat ve müzakereci polisler sevk edildi. Çelik yelek giyen polis ekipleri tarafından bina çevresinde ve çatılarda geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Özel Harekat ve müzakereci polis ekipleri içeriye girerek, silahlı şahsı ikna etmeye çalıştı.

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ESKİ KIZ ARKADAŞI DA DEVREYE GİRDİ

Yaklaşık 3 saat boyunca telefonla arattıkları eski kız arkadaşı ve müzakereci polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı olayda M. Y., tabanca ile göğüs bölgesinden kendini vurdu.

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Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ve durumu ağır olan M. Y., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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